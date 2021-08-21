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Atak Electric İspanya’da 600 kilometre yol kat etti

Karsan, 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli otobüsü Atak Electric ile İspanya’da önemli bir test etkinliğinde yer aldı. Bu kapsamda Atak Electric, 600 kilometrelik özel bir rotayla oluşturulan Barselona–Madrid güzergahındaki pilot test sürüşü ve roadshow etkinliğinde kullanıldı. Ayrıca Atak Electric, şehir içi otobüs sınıfında yer almasına rağmen, Barselona–Madrid arasında kullanılan ilk elektrikli otobüs oldu. Atak Electric’in 3 kez şarj dolumuyla 14 saatte tamamladığı sürüş etkinliği, elektrikli mobilite şarj çözümleri sağlayıcısı Circontrol ve Karsan İspanya bayisi e-BusKar’ın ortaklığında gerçekleşti

Atak Electric İspanya’da 600 kilometre yol kat etti
HABERTURK.COM

Toplu taşıma sistemleri geliştiricisi Karsan, İspanya’da gerçekleşen bir roadshow ve pilot test sürüşü etkinliğinde yer aldı. Karsan’ın Atak Electric otobüsü, Barselona-Madrid şehirleri arasındaki 600 km’lik bir güzergahta test edildi.

Elektrikli otobüslerin uzak mesafelerde operasyonel, lojistik ve teknik düzeyde uygulanabilirliğinin ölçümlendiği ve elektrikli mobilite şarj çözümleri sağlayıcısı Circontrol ve Karsan İspanya bayisi e-BusKar’ın birlikte düzenlediği pilot test sürüşünde Atak Electric, Barselona - Madrid arası Atak Electric sayesinde ilk kez elektrikli bir otobüsle seyahat edilmiş oldu.

Uzun mesafeli yolculuklarda şarj istasyonu noktalarının belirlenmesi ve güzergah esnasında oluşabilecek ihtiyaçların tespiti gibi çalışmaların yapıldığı test kapsamında, ilk olarak Barselona-Madrid arasındaki rota belirlendi. Sabadell'de sabah başlayan yolculuk, Atak Electric’in aynı gün akşam Madrid’e ulaşmasıyla toplam 14 saat sürdü.

Yolculuk boyunca şarj için Lleida, Zaragoza ve Guadalajara’da olmak üzere 3 kez mola verildi. Karsan Atak Electric’nin bataryalarını şarj etmek için ise Circontrol şirketi tarafından üretilen ve lansmanından bu yana dünya çapında 3 bin 500 adedi geçen “Raption 50” model hızlı şarj cihazları kullanıldı. 300 kilometre menzile sahip olan 52 kişi kapasiteli Karsan Atak Electric, bu yolculuğu 220 kWh gücündeki elektrikli motoruyla sessiz bir şekilde, molalar dışında duraksama ihtiyacı olmaksızın tamamladı.

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