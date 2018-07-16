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Bunların büyük bölümü de hibe, askeri paketler yoluyla ülkelere verildi. Atak ise envantere girmesinden 4 yıl gibi kısa bir sürede ticari bir sözleşmeyle ihracat başarısına ulaştı. Atak, bu anlamda da tüm rakiplerini geride bırakan bir başarıya imza attı.