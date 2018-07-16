Savunma sanayisinde tek kalemde en büyük ihracata imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Atak helikopterinin üretildiği tesisin kapılarını Anadolu Ajansı'na açtı. Şirket, elindeki Atak siparişleri için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma tarafından etkin şekilde kullanılan Atak helikopteri, Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle uzun süredir yürütülen görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasıyla Pakistan güvenlik güçlerine de hizmet vermeye başlayacak.
Pakistan'a 30 adet Atak satışının bedeli yaklaşık 1,5 milyar doları buluyor.
Bu rakam Türk savunma sanayisi tarihinin tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracatı anlamına geliyor.
Türkiye, Atak satışıyla ABD, Rusya ve Fransa'dan sonra taarruz helikopteri ihracatı yapan 4. ülke oldu.
Taarruz helikopteri üretmek bu alanda "şampiyonlar ligi"ne girmek anlamına geliyor. Dünyada taarruz helikopteri üreten ülke sayısı 5, şirket sayısı ise 6 ile sınırlı bulunuyor.
Taarruz helikopteri gibi bir ürünün yurt dışına satılması uzun soluklu bir çalışmayı gerektiriyor. Buradaki başarı ise devlet, sanayi ve askeri kesimin uyumuyla elde edilebiliyor.
SINIFININ EN ETKİN HELİKOPTERİ
Atak helikopterinin geliştirilmesine ilişkin sözleşme 2007'de imzalandı.
Program 2008'de yürürlüğe girdi, 2011'de ilk uçuş gerçekleştirildi, 2014'te envanterdeki yerini aldı, 2018'de ilk ihracat gerçekleştirildi.
İhracatın gerçekleşmesinde iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yanında Atak helikopterinin üstün özellikleri etkili oldu.
Atak, kendi sınıfının en etkin helikopteri olarak öne çıkıyor. Atak, değişen muharebe ihtiyaçları dikkate alındığında performans ve manevra kabiliyeti anlamında sınıfındaki en üstün helikopter olarak gösteriliyor.
5 ton sınıfındaki Atak, çok daha hafif, çok daha uzun süre havada kalma, yüksek sıcaklık ve yüksek irtifada manevra gösterme gibi kabiliyetleriyle rakiplerinden ayrılıyor.
Rakipleri 1,5-2 saat havada kalabilirken Atak, 3 saat havada kalma süresiyle bu alanda tüm rakiplerini geride bırakıyor.
Atak, yerli mühimmatlarla donatılan silah sistemiyle de yüksek ateş gücüne sahip bulunuyor.
Taarruz helikopterlerinden Cobra envantere girmesinden 14 yıl sonra, Apache 16 yıl sonra, Tiger 12 yıl sonra yurt dışına satılabildi.
Bunların büyük bölümü de hibe, askeri paketler yoluyla ülkelere verildi. Atak ise envantere girmesinden 4 yıl gibi kısa bir sürede ticari bir sözleşmeyle ihracat başarısına ulaştı. Atak, bu anlamda da tüm rakiplerini geride bırakan bir başarıya imza attı.
HİMALAYALAR'IN TEPESİNDEN ÇÖLLERE
Atak satışı için Pakistan'la görüşmeler 2014 yılında hızlandı. Bu süreçten sonra helikopter ciddi bir test ve değerlendirmeye tabi tutuldu.
Türkiye'de uçuş ve atış testleri yapıldı. Sağlanan başarının ardından helikopter Pakistan'a davet edildi. Çin, bu süreçte "beğenirseniz alırsınız" yaklaşımıyla 3 helikopter hibe etti.
Pakistan'da da zorlu testlere tabi tutulan Atak, Himalayalar'da 14 bin feet yüksekliğe çıktı, çölde 52 derecede uçtu.
TESTLERİN ARDINDAN 1-1,5 YILLIK SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SONUNDA DA İMZALAR ATILDI
Bundan sonraki süreçte programa başlanması için Türkiye'den ihracat izinleri alınacak.
İlk teslimat 3-4 ay sonra yapılacak. Bu helikopter eğitimlerde kullanılacak. Diğer teslimatlar 1 yıl kadar sonra başlayacak. Tüm teslimat 2-3 yıllık bir süreye yayılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.