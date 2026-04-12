Atalanta: 0 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Juventus, deplasmanda Atalanta'yı 1-0 mağlup etti. 48. dakikada Jeremie Boga'nın attığı golle ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Juventus, puanını 60'a çıkardı. Atalanta ise haftayı 53 puanla tamamladı.
Giriş: 12.04.2026 - 00:05
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 58. dakikada yerini Jonathan David'e bıraktı.
Ligin gelecek haftasında Juventus, sahasında Bologna'yı konuk edecek. Atalanta, Roma deplasmanına gidecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ