        Haberler Spor Futbol İtalya Atalanta: 0 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Atalanta: 0 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 32. haftasında Juventus, deplasmanda Atalanta'yı 1-0 mağlup etti. 48. dakikada Jeremie Boga'nın attığı golle ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Juventus, puanını 60'a çıkardı. Atalanta ise haftayı 53 puanla tamamladı.

        Giriş: 12.04.2026 - 00:05
        Juventus, Atalanta'yı tek golle geçti!

        İtalya Serie A'nın 32. haftasında Juventus, Atalanta ile deplasmanda karşılaştı. Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Juventus oldu.

        Juventus'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Jeremie Boga attı.

        Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 58. dakikada yerini Jonathan David'e bıraktı.

        Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Juventus, 60 puana yükseldi. Ligde dört maç sonra kaybeden Atalanta, 53 puanda kaldı.

        Ligin gelecek haftasında Juventus, sahasında Bologna'yı konuk edecek. Atalanta, Roma deplasmanına gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı kırsal Kuruçay Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 yıllık bakkal, zamana direnen yapısıyla hizmet vermeye devam ediyor.

        Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı kırsal Kuruçay Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 yıllık bakkal, zamana direnen yapısıyla hizmet vermeye devam ediyor.(AA)

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?