Atalanta: 1 - Bayern Münih: 6 | MAÇ SONUCU (Şampiyonlar Ligi son 16 turu)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, Atalanta'yı deplasmanda 6-1 mağlup etti.
Giriş: 11.03.2026 - 01:04 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, Atalanta'ya deplasmanda konuk oldu. Alman ekibi, İtalya'daki maçtan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bayern Münih, 12. dakikada Josip Stanisic, 22. dakikada Michael Olise ve 25. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk devreyi 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da hız kesmeyen Alman temsilcisi, 52. dakikada Nicolas Jackson, 64. dakikada Michael Olise ve 67. dakikada Jamal Musiala'nın golleriyle durumu 6-0'a getirdi.
Atalanta'nın tek golünü 90+3. dakikada Mario Pasalic attı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, gelecek hafta oynanacak rövanş öncesi avantajı cebine koydu. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü Almanya'da oynanacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ