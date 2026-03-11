Canlı
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Atalanta: 1 - Bayern Münih: 6 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Atalanta: 1 - Bayern Münih: 6 | MAÇ SONUCU (Şampiyonlar Ligi son 16 turu)

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, Atalanta'yı deplasmanda 6-1 mağlup etti.

        Bayern Münih'ten Atalanta karşısında gol şov!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, Atalanta'ya deplasmanda konuk oldu. Alman ekibi, İtalya'daki maçtan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        Bayern Münih, 12. dakikada Josip Stanisic, 22. dakikada Michael Olise ve 25. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk devreyi 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da hız kesmeyen Alman temsilcisi, 52. dakikada Nicolas Jackson, 64. dakikada Michael Olise ve 67. dakikada Jamal Musiala'nın golleriyle durumu 6-0'a getirdi.

        Atalanta'nın tek golünü 90+3. dakikada Mario Pasalic attı.

        Bu sonucun ardından Bayern Münih, gelecek hafta oynanacak rövanş öncesi avantajı cebine koydu. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü Almanya'da oynanacak.

