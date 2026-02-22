Atalanta, Napoli'yi devirdi: Zirvede fark açıldı!
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Atalanta sahasında Napoli'yi 2-1 mağlup etti. Atalanta, puanını 45'e çıkarırken son 2 maçında 5 puan kaybeden Napoli ise 50 puanda kaldı ve lider Inter'in 14 puan gerisinde düştü
Giriş: 22.02.2026 - 19:50 Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Napoli karşı karşıya geldi. New Balance Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atalanta 2-1'lik skorla kazandı.
Napoli, 18. dakikada Sam Beukama'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Atalanta, 61. dakikada Mario Pasalic'in attığı golle eşitliği sağladı. Lazar Samardzic, 81'de Atalanta'ya galibiyeti getiren golü attı.
Ligde oynadığı son 9 maçta yenilmeyen Atalanta, puanını 45'e çıkardı. Son 2 maçında 5 puan kaybeden Napoli ise 50 puanda kaldı ve lider Inter'in 14 puan gerisinde düştü.
Atalanta, gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Napoli ise Hellas Verona'ya konuk olacak.
