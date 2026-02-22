Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Atalanta, Napoli'yi devirdi: Zirvede fark açıldı! - Futbol Haberleri

        Atalanta, Napoli'yi devirdi: Zirvede fark açıldı!

        İtalya Serie A'nın 26. haftasında Atalanta sahasında Napoli'yi 2-1 mağlup etti. Atalanta, puanını 45'e çıkarırken son 2 maçında 5 puan kaybeden Napoli ise 50 puanda kaldı ve lider Inter'in 14 puan gerisinde düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 19:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atalanta, Napoli'yi devirdi!

        İtalya Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Napoli karşı karşıya geldi. New Balance Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atalanta 2-1'lik skorla kazandı.

        Napoli, 18. dakikada Sam Beukama'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Atalanta, 61. dakikada Mario Pasalic'in attığı golle eşitliği sağladı. Lazar Samardzic, 81'de Atalanta'ya galibiyeti getiren golü attı.

        Ligde oynadığı son 9 maçta yenilmeyen Atalanta, puanını 45'e çıkardı. Son 2 maçında 5 puan kaybeden Napoli ise 50 puanda kaldı ve lider Inter'in 14 puan gerisinde düştü.

        Atalanta, gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Napoli ise Hellas Verona'ya konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Çevre bilinci aynı zamanda bir vatan bilincidir." diyen Erdoğan, "Bugün tüm dünya, çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde bulunuyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, iklim ve çevre krizini...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        "ABD, İran ile müzakere yapmaya hazır"
        "ABD, İran ile müzakere yapmaya hazır"
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?