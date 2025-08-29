Atatürk Barajı Nerede? Atatürk Barajı Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

Atatürk Barajı Nerede?

Atatürk Barajı, Türkiye’nin güneydoğusunda, Fırat Nehri üzerinde yer almakta olup, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde konumlanmıştır. Baraj, Türkiye’nin en büyük yapay göllerinden birini oluşturmakta ve bölgedeki su yönetimi ile enerji üretim sistemlerinin merkezinde bulunmaktadır.

Hangi Şehirde ve Bölgede?

İl: Şanlıurfa ve Adıyaman (baraj gölü iki il sınırını kapsar)

İlçe: Bozova (Şanlıurfa), Samsat (Adıyaman) civarı

Bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Atatürk Barajı, iki il sınırına yayılan geniş bir alana kurulmuştur ve konumu, hem tarımsal sulama hem de elektrik üretimi açısından stratejik bir avantaj sağlamaktadır.

Teknik Özellikler ve Enerji Üretimi

Atatürk Barajı, dünyanın en büyük dolgu barajlarından biri olarak kabul edilir.

Barajın yüksekliği yaklaşık 169 metre, gövde hacmi ise 84 milyon metreküptür.

Enerji üretimi açısından baraj, 2.400 MW kapasiteye sahip hidroelektrik santrali ile Türkiye’nin elektrik ihtiyacına önemli bir katkı sağlar.

Barajın rezervuarı yaklaşık 48 milyar metreküp su tutma kapasitesine sahiptir, bu da bölgedeki sulama ve enerji üretim projelerinin temelini oluşturur. Sulama ve Tarımsal Katkı Atatürk Barajı, GAP kapsamında Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilin tarım alanlarını sulamaktadır. Sulama projeleri sayesinde, bölgedeki tarımsal üretim artmış, kuraklıktan etkilenen alanlar verimli hale gelmiştir. Baraj sayesinde pamuk, buğday, mısır ve sebze üretiminde önemli artışlar sağlanmıştır. Turizm ve Çevresel Özellikler Atatürk Barajı ve gölü, bölgenin ekoturizm ve su sporları açısından potansiyelini artırmıştır. Baraj gölü çevresinde doğal yaşam ve kuş gözlemciliği için elverişli alanlar bulunur. Ayrıca baraj, bölgeye ekonomik ve sosyal anlamda katkı sağlayarak yerel turizmin gelişmesine destek olmaktadır. Akademik ve Altyapı Çalışmaları Baraj, inşaat mühendisliği ve hidrolik sistemler açısından uluslararası örnek teşkil eden bir projedir. Baraj ve hidroelektrik santrali üzerine yapılan akademik çalışmalar, enerji üretimi, su yönetimi ve çevresel etki analizi konularında referans niteliğindedir.