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“MANZARA KONUSUNDA BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP"

Arkadaşlarıyla birlikte uçakların kalkış ve inişlerini izlemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kağan Çalışkan, “Manzara konusunda bizim için çok büyük bir kayıp. Ancak gürültü açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben Florya’da yaşıyorum gece gündüz uçak sesleri duyuyorduk. Taşınalı iki gün oldu gürültü açısından biraz daha huzurluyuz ama manzara konusunda çok büyük eksikliğimiz var. Haftanın iki günü buraya gelip izlerdik arkadaşlarımızla çok keyifli oluyordu. En azından bir yarım saat başımızın ağrımasını göze alırdık. Manzarayı tabi ki özleyeceğiz ama ses bakımından iyi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.