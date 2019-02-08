

Ailesi tarafından bir süre önce tedavi için Türkiye’ye getirilen Abdullah Husam Al-Saedi, tedavinin ardından ailesi ile birlikte ülkelerine gitmek için önceki gece Atatürk Havalimanı’na geldi.

İHA'nın haberine göre, anne ve babası ile birlikte Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle Irak’ın başkenti Bağdat’a uçacak olan Al-Saedi’nin uçağa binebilmesi için uçabileceğine dair sağlık raporu istendi.

Aile, bunun üzerine havalimanı sağlık birimine başvurdu. O sırada Saedi’nin fenalaştığını gören doktorlar, hemen harekete geçti. Kan kanseri olduğu öğrenilen Saedi’ye ilk müdahaleyi yapan doktorlar küçük bebeği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Tedavi için Türkiye’ye getirilen 2 aylık Saedi'nin hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdiği öğrenildi.