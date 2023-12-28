Haberler Yaşam Atatürk'ün 104 yıl önce Ankara'ya gelişinde yaşananlar şifreli telgrafta

Atatürk'ün 104 yıl önce Ankara'ya gelişinde yaşananlar şifreli telgrafta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 104 yıl önce bağımsızlık mücadelesinin ve milli egemenliğin kalbi olan Ankara'ya gelişinde yaşananlara, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda muhafaza edilen şifreli belgeler ışık tutuyor Anadolu Ajansı Giriş: 28.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:04 facebook

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AA'nın Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, Milli Mücadelenin en önemli safhalarından birisini de Mustafa Kemal Paşa'nın stratejik bir merkez olan Ankara'ya gelişi oluşturuyor. Ankara'nın, Temsil Heyeti için en uygun karargah merkezi olmasının nedenleri arasında ulaşım ve haberleşme şartlarının elverişli olması, Milli Mücadelenin asıl muharebelerinin yapılacağı Batı Cephesine yakınlığı, Ankaralılardaki Milli Mücadele ruhunun ve azminin çok güçlü olması ve şehrin coğrafi olarak İstanbul'a gidecek milletvekillerinin birçoğunun güzergahında bulunması yer alıyordu.

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Ayrıca, Ankara, 20. Kolordu'nun merkezi olarak, daha ilk günlerden itibaren Milli Mücadele'nin üslerinden biri konumundaydı. Burada Kolordu Komutanı olan Ali Fuat Paşa, Ankara halkı ile kaynaşmış ve büyük ölçüde milli kuvvetler toplamaya başlamıştı. 18 Aralık 1919 günü Sivas'tan yola çıkan Heyet-i Temsiliye, Kayseri, Hacı Bektaş, Mucur, Kırşehir, Kaman üzerinden, 27 Aralık 1919 öğleden sonra Ankara Dikmen sırtlarına geldi.