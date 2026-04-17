Ateşkes etkisiyle petrolde düşüş yaşandı

Brent ham petrol vadeli işlemleri sabah saati ile 12.42 itibariyla 3,09 dolar (yüzde 3,11) düşüşle varil başına 96,30 dolara indi. TSİ saati ile brent petrol varil başına 95,26 dolardan işlem görüyor. ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise 4,01 dolar (yüzde 4,23) azalarak 90,68 dolara geriledi.

UBS analisti Giovanni Staunovo, ABD Başkanı Donald Trump’ın perşembe günü İran ile bir anlaşmanın “çok yakın” olduğunu söylemesinin ardından, “Petrol fiyatları, gerilimin artması ya da azalmasına ilişkin başlıklara çok hassas tepki veriyor” dedi.

Bu seviyelerde Brent petrol haftalık bazda yaklaşık yüzde 1,2 yükselişe yönelirken, WTI geçen cuma kapanışına göre yaklaşık yüzde 6 düşüşe hazırlanıyordu.

"İRAN İLE ANLAŞMAYA ÇOK YAKIN OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

İran savaşını sona erdirmeye yönelik görüşmelerde kilit bir anlaşmazlık konusuna değinen Trump, Tahran’ın 20 yıldan fazla süre nükleer silah bulundurmamayı teklif ettiğini söyledi.

Trump, Beyaz Saray dışında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ne olacağını göreceğiz ama İran ile bir anlaşmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Petrol fiyatları varil başına 100 doların altına gerilemiş olsa da, mart ayında yaşanan yüzde 50’lik artışın ardından bu hafta 90 doların üzerinde kalmaya devam etti.

PVM analisti Tamas Varga’ya göre, İsrail-Lübnan ateşkesinin geçici olması, İsrail’in İran rejimini ciddi şekilde zayıflatma hedefi ve Hürmüz Boğazı’nın kısa vadede yeniden açılmasının düşük ihtimali fiyatlara taban oluşturan unsurlar oldu.

İsrail’in Lübnan’daki askeri operasyonları, Trump’ın Şubat sonunda İsrail ile başlattığı savaşı bitirmeye yönelik barış anlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.

Reuters’a konuşan iki İranlı kaynağa göre, ABD ve İranlı müzakereciler kapsamlı bir barış anlaşması beklentisini düşürerek, çatışmaların yeniden başlamasını önleyecek geçici bir mutabakat üzerinde yoğunlaşıyor.

"NORMALLEŞMENİN AYLAR SÜRECEĞİ KESİN"

Ayrıca cuma günü Fransa ve İngiltere’nin eş başkanlığında yaklaşık 40 ülkenin katılacağı bir toplantı düzenlenecek. Bu toplantının amacı, ABD’ye müttefiklerinin koşullar oluştuğunda Hürmüz Boğazı’ndan enerji akışının yeniden sağlanmasında rol almaya hazır olduğunu göstermek.

Saxo Bank analisti Ole Hansen ise, “Ortam sakinleştiğinde asıl zorlu süreç başlayacak; gemilerin giriş-çıkışlarının yeniden düzenlenmesi ve doğru noktalara yönlendirilmesi gerekecek. Normalleşmenin aylar alacağı kesin ve mevcut sıkışıklık rafine ürün piyasasını desteklemeye devam edecek” dedi.

