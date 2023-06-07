Bu stat, bu şehir benim için çok özel oldu. Bana gösterilen sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Ailem de çocuklarım da burada, onlara da teşekkür ederim. Sizlere bugün veda ediyorum, sizleri çok seviyorum ve takip etmeye devam edeceğim. En iyisi sizsiniz."