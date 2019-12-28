Süper Lig'in 17. haftasında 9 kişi kalan Gençlerbirliği'ni 4-1 yendi. Ligde üst üste BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 ve Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek kötü gidişi durdurdu. Beşiktaş'ta maçın en etkili ismi Atiba Hutchinson oldu.

Vida'nın golünde pozisyonun içinde yer alan, N'Koudou ile Oğuzhan Özyakup'un attığı gollerin hazırlayıcısı olan 36 yaşındaki futbolcu, 90+1. dakikada ise fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe derbisinde de takımının tek golünü kaydeden Hutchinson, bu sezon ligde 4. kez bu sevinci yaşadı.

Tecrübeli oyuncu, maçın ardından çocuklarıyla taraftarlara "üçlü" çektirdi. Takımının ilk golünü atan Vida da çocuğuyla "üçlü" çektirerek galibiyet sevincini paylaştı.

MAÇ SONUNDA AÇIKLAMALAR YAPTI

Kanadalı yıldız maç sonunda açıklamalar yaptı. Mücadeleyi değerlendiren Atiba, "Benim adıma iyi bir gündü. Özellikle 2. yarıda iyi işler yaptık, önemli bir galibiyet aldık. İlk gol buzu kırdı. Golden sonra akıcı bir oyun oynamaya başladık. Gol gerginliği de dağıttı. Devre arasından önce kazanmak önemliydi, bunu başarmak da güzel oldu." dedi.

"HEYKEL OLAYINI DUYDUM"

Heykelinin dikilmesi gündemde olan tecrübeli oyuncu, "Heykel olayını duydum, bunu söylüyor olmaları çok özel. Bilemiyorum, bu çok büyük bir konu, çok iddialı bir konu. Ben mümkün olduğunca tevazu göstermeye çalışıyorum ama bu beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.