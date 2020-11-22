Atiba Hutchinson'dan heykel sorusuna yanıt!

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi. Siyah-beyazlı takımda Medipol Başakşehir karşısında tecrübeli kaptan Atiba Hutchinson da önemli katkı verdi. Takımının ilk golünü atan Atiba, Larin'in golünde de pası veren isim oldu. Kanadalı yıldız ayrıca sahanın en fazla pas arası yapan futbolcu da oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Atiba, "Bugün hem ben hem takım iyi performans sergiledi. İlk yarıda daha çok istediklerimizi yaptık. İkinci yarıda pozisyonlar verdik. Oyunu önde oynamayı erken bıraktık. Çok geri çekildik. Rakip bu yüzden pozisyonlar buldu. 2-0 ile içeri gitmek motivasyondu, özgüvendi. 3-0'dan sonra da geri çekildik. Goller buldular. Güzel bir mesaj verdik herkese. Önümüzde çok önemli bir Fenerbahçe maçı var. Bu maç öncesi özgüven oldu bu galibiyet bize" dedi.

Larin hakkında da konuşan Atiba, "Larin için mutluyum. Takıma katkı sağlıyor. Tehlikeli bir oyuncu. Onun iyi performansı bize güven veriyor. Formda olması takım için iyi. Hep beraber iyi gidiyoruz, zorundayız. Milli aradan sonra henüz ilk maçtı. Böyle devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"HEYKELİNİN NEREYE DİKİLMESİNİ İSTERSİN?"

Atiba Hutchinson, heykeliyle ilgili soruya ise "Bu konuyla ilgili bir şey söyleyemem. Bu sevgiye minnettarım. Ben sahada olduğum her an elimden geleni yapmaya devam edeceğim" yanıtını verdi.