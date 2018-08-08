Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşme uzatan Atiba Hutchinson, Kartal'da geçirdiği 4 yılda 4 milyon Euro garanti ücret aldı. 850 bin Euro'ya yeni kontrat yapan tecrübeli oyuncunun toplam maliyeti, Mustafa Pektemek, Veli Kavlak ve Negredo gibi isimlerin oldukça gerisinde kaldı!
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Beşiktaş'ta uzun süren görüşmelerin ardından yeni sözleşme imzalayan Atiba Hutchinson'ın kulübe maliyeti, sağladığı faydalar göze alınınca devede kulak kaldı.
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Kartal'a 2013-14 sezonun başında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından bonservis bedeli olmadan transfer olan Kanadalı futbolcu, ilk iki yılında toplam 2 milyon Euro kazanmıştı.
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2015'te tekrar 2 yıllık sözleşmeye imza atan Atiba, ilk senesinde yine 1 milyon Euro garanti ücret ve 200 bin Euro performans bonusu aldı.
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2016'daki şampiyonluktan sonra zam alan Atiba, bu kez senelik 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık yeni kontrat yaptı.
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Oynadığı her sezonda takımın vazgeçilmezlerinden ve 2016 ile 2017'de kazanılan şampiyonluklarda başroldeki isimlerden olan 35 yaşındaki ön libero, yeni sezonda ise 850 bin Euro garanti ücret almayı kabul etti.
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Atiba'nın böylece Beşiktaş'a 6 yıllık maliyeti 7 milyon Euro olurken bu rakam sağladığı fayda bir kenara koyulunca adeta devede kulak kaldı.
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Zira Kartal'da uzun süredir performansı tartışılan isimlerden Mustafa Pektemek, 2011'de 4 milyon Euro bonservisle katıldığı Siyah-Beyazlı takımda 2015'e dek 9.5 milyon TL kazandı.
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Pektemek, 2015'te Euro üzerinden sözleşme yeniledikten sonra ise 3 sezonda 4.5 milyon Euro'yu cebine koydu. Mustafa takımda kalması halinde ise yeni sezonda 1.7 milyon Euro alacak.
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Sözleşmesi önceki gün feshedilen Veli Kavlak ise 2011'de 750 bin Euro bonservisle geldiği Beşiktaş'ta 2015'e dek 2.1 milyon Euro kazandı.
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Sonrasında kontratı hatrı sayılır şekilde düzeltilen Veli, sonraki 3 sezonda ise hem sakatlıklardan ötürü formaya hasret kaldı hem de toplamda 4.5 milyon Euro garanti ücret aldı.
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Veli'nin açıklanmayan fesih bedeli hariç toplam maliyeti 7 milyon 300 bin Euro'yu bulurken Atiba ile kıyaslandığında rakamın büyüklüğü dikkat çekici.
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Beşiktaş'ta ayrıca, geçen sezon büyük umutlarla gelse de beklentilerin altında kalan Alvaro Negredo'nun da senelik 4 milyon 350 bin Euro kazandığını hatırlatalım.
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