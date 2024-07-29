Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk: Madalyayı garantiledik! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk: Madalyayı garantiledik!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık milli takımımız finale yükseldi. Olimpiyat tarihimizin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen takımımız, altın madalya için Sırbistan ile yarın 10.45'te karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, finale yükseldi.

        Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde topladıkları 582 puanla birinci olan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, isimlerini finale yazdırdı.

        OLİMPİYAT TARİHİMİZDE İLK!

        Olimpiyat tarihinde Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan çifti, altın madalya için yarın TSİ 10.45'te Sırbistan ile karşılaşacak.

        REKLAM

        Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, aynı zamanda topladıkları 582 puanla olimpiyat sıralama rekorunu da egale etti.

        Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'ncisi oldu.

        BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli sporcuları şu ifadelerle kutladı:

        "Ve #Paris2024’teki ilk madalyamızı garantiliyoruz! Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Haydi sonu altın madalya olsun!"

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Havada zamanla yarış: Hamile yolcu düşük yaptı, pilot ve kule alarma geçti
        Havada zamanla yarış: Hamile yolcu düşük yaptı, pilot ve kule alarma geçti
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Maliye lüks araçların izini sürüyor
        Maliye lüks araçların izini sürüyor
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        Rota Gabriel Sara!
        Rota Gabriel Sara!
        "Artan deniz suyu sıcaklığı müsilajı tetikleyecek!"
        "Artan deniz suyu sıcaklığı müsilajı tetikleyecek!"
        Musk, Harris'in 'oynanmış' seçim reklamını paylaştı
        Musk, Harris'in 'oynanmış' seçim reklamını paylaştı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar