        ikas Eyüpspor Atila Gerin: Ateş hattında kalmak istemiyoruz - ikas Eyüpspor Haberleri

        Atila Gerin: Ateş hattında kalmak istemiyoruz

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, ligde kalmak için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

        Giriş: 09.03.2026 - 20:36
        "Ateş hattında kalmak istemiyoruz"

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, yediklerin erken golün en istemedikleri senaryo olduğunu belirtti.

        Kocaelispor'un ligin fiziksel anlamda en iyi ekiplerinden birisi olduğunu vurgulayan Gerin, "İlk yarıda oyuncularım yüzde 70'e yakın topa sahip oldu. İlk yarıda 2 tane karşı karşıya pozisyon da yakaladık. İkinci yarıda rakibin karambolden çıkan topları var. Daha çok savundular ama biz de üretemedik. Çocuklar iyi mücadele ediyorlar. Sisteme bağlı kalmaya çalışıyorlar. Birkaç sıra yukarıya çıkma fırsatı yakalamıştık ama değerlendiremedik. İnşallah önümüzdeki haftalarda puanlar alarak mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle futbolcuların kredisinin yüksek olduğunu aktaran Gerin, "Hata yapma hakları var. Yeni toplanan bir ekibiz. İyi mücadele ediyoruz. Oyuncularımın birçoğunun Süper Lig'de oynamaya ihtiyacı var, benim de Süper Lig'de olmaya ihtiyacım var, sonuçta yeni bir teknik adamım. Daha önce yardımcı hocalık yapıyordum. Bundan motive oluyoruz. Personellerimizin hayatını idame ettirebilmesi için çok büyük mücadele veriyoruz. Ekonomik olarak Süper Lig'de konuşulmayacak şeyler var. Rakamlar komik, ödenmemesi daha komik ama kayyum da elinden geleni yapıyor. İşin ekonomisini bir tarafa bıraktık, bu mücadeleyi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

        Önümüzdeki hafta Kasımpaşa'yla oynanacak mücadeleye de değinen Gerin, şunları söyledi:

        "Ligde 34-35 puanları hesap ediyorduk. Takımlar birbiriyle oynayacağı için 35 puanı alan ligde kalacak gibi görünüyor. Her maç çok zor. Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle ya da bize yakın olan takımlarla aynı zorlukla oynuyoruz. Belki büyük takımlar bizi kolay lokma olarak görebilir ama bizim için her maç aynı. Kasımpaşa maçı iki takım açısından da çok önemli. Ateş hattında kalmak istemiyoruz. En azından elimizdeki kadro iyi bir seviyeye geldi. Kadro derinliğimiz iyi duruma geldi. Zor bir süreç olacak ama puanlar için sahaya çıkacağız."

