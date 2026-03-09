Eyüpspor: 0 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 2 maç sonra galip geldi.
Giriş: 09.03.2026 - 18:04 Güncelleme:
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Serdar Dursun (p) kaydetti.
Bu sonucun ardından Kocaelispor 2 maç sonra kazandı ve 33 puana yükseldi. Eyüpspor ise 22 puanda kaldı.
Ligin 26. haftasında Eyüpspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kocaelispor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
