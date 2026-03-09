Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor: 0 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor: 0 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 2 maç sonra galip geldi.

        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 18:04
        Kocaelispor 2 maç sonra kazandı!

        Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında ikas Eyüpspor ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Serdar Dursun (p) kaydetti.

        Bu sonucun ardından Kocaelispor 2 maç sonra kazandı ve 33 puana yükseldi. Eyüpspor ise 22 puanda kaldı.

        Ligin 26. haftasında Eyüpspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kocaelispor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

        Eyüpsultan'da dilek turu, alan ele veren eli göstermeyen sadaka taşları

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, ramazan denince akla gelen ilk mekanlardan Eyüpsultan'a gidiyor. Çevredeki sadaka taşları da yardımlaşma kültürünün inceliklerini gözler önüne seriyor

