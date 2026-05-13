Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Atila Gerin: Bu hikayeyi mutlu sonla bitirdik!

        Atila Gerin: Bu hikayeyi mutlu sonla bitirdik!

        ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Bir oyun kültürü sağlamak için çalışmalarımız vardı. Düşersek de oyunumuzla, direnerek düşelim diye düşünmüştük. Bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Bu hikayeyi mutlu sonla bitirdik. Allah'a şükürler olsun" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 00:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu hikayeyi mutlu sonla bitirdik!"

        İkas Eyüpspor, Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Eflatun-sarılılar, bu sonuçla ligde kalmayı son haftada garantiledi.

        Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin değerlendirmelerde bulundu. Ligde kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Atila Gerin, “Allah’ıma şükürler olsun. Çok zorlu bir yolculuktan, süreçlerden geçerek kümede kalmayı başardık. Tüm toplantıların sonunda son top, son düdük diyerek kendim çağırdım. Böyle nasip etti. Çok şükürler olsun. İnanılmaz bir hikaye var. Fenerbahçe’yi sahadaki duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Kolay değil. Büyük takım oyuncularının iddiasız maçlarda böyle duruş sergilemesi kolay değil. Onların hepsini tebrik ediyorum. İnşallah bütün takımlar böyle olur. Sonra Allah bize golü nasip etti. İnanıyorduk, bunun hayaliyle yaşıyorduk. Bu işi erken kurtaramayacağımızı biliyordum. Çocuklara ‘Kadıköy’de Allah nasip edecek’ diyordum. Çocuklarımın ayaklarına, yüreklerine sağlık. Onlar büyük bir hikayeyi destana çevirdiler. 2 tane başkanın içeride olması, kayyum atanması, ekonomik zorluklar... Çok şükürler olsun. İnanılmaz bir birliktelik sağladılar. Ben 4,5 senedir burada çalışıyorum. Sonra kulüpte kalıcı hoca olarak istediler. Bir oyun kültürü sağlamak için çalışmalarımız vardı. Düşersek de oyunumuzla, direnerek düşelim diye düşünmüştük. Ama Allah kalmayı nasip etti. Bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Bu hikayeyi mutlu sonla bitirdik. Allah’a şükürler olsun” sözlerini kullandı.

        "ÇOK ZOR BİR 5 DAKİKAYDI"

        3-2 geride oldukları 5 dakikada neler yaşadıklarını aktaran Atila Gerin, “5 dakika zaten çok zor bir 5 dakikaydı. 2-0’dan 3-2 oluyor. Fenerbahçe’nin kalitesi ortada. Burada ben şöyle yaptım, böyle yaptım demek abes olur. Skoru koruyabilir miyiz diye 5-4-1’e döndüm. Mağlup duruma düşünce bu sefer hücum oyuncularını aldık. Rotariu, 3 aydır yok. 5 dakika oynayabilir mi diye peşindeyim. Allah nasip ediyor, asist yapıyor çocuk. 5 dakikada da inançlıydık. Tabii ki Kadıköy, dünyanın en zor deplasmanlarından biri” dedi.

        Anıl Yaşar’ın maçın son anlarından tribünlere yaptığı hareketlerin hatırlatılması üzerine Gerin, “Pırlanta gibi bir çocuk. Bir şey yaptıysa onun adına ben özür diliyorum. Bulunduğumuz ortamı bir bilseniz. O çocukların o kadar çok kırılma noktaları, motivasyonlarının düştüğü anlar oluyor. Hiçbir futbolcumun böyle bir şey yapmasını istemem. Bugün bile Jankat’a ‘Kalk, kalk’ dedik. Ben öyle 5 tane maç kaybettim. Buna prim tanıyan hakem arkadaşlarım yüzünden. Çocuklarımın bir kusurları olduysa bu ortam affedilmeye müsait bir ortam” diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da Karadeniz'e özgü doğu kayınının mikro sığınağı keşfedildi

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Kavgacı, Giden Gelmez Dağları'nda Karadeniz'e özgü doğu kayınına ait daha mikro-sığınak popülasyonu tespit edilmesinin, gelecekte iklim değişikliğine uyum açıs...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı