Atıştırmalık sevenler için: Ev yapımı yeşil soğanlı kraker tarifi
Canınız atıştırmalık çektiğinde kolayca yapabileceğiniz bir tarif olan yeşil soğanlı kraker tam size göre olabilir. İşte, sizin için hem çocuklarınıza yedirebileceğiniz hem de sağlıklı bir alternatif olabilecek yeşil soğanlı kraker tarifi!
Kraker, ince bir hamurun fırında pişirilerek kuru ve çıtır bir yapıya dönüştürülmesiyle elde edilen atıştırmalık bir yiyecektir. Genellikle un, tuz, yağ ve su gibi basit malzemeler kullanılarak yapılır ve bazı farklı malzemelerle çeşitlendirebilir. İşte, geleneksel kraker tariflerinden farklı olan yeşil soğanlı krakerin yapılışı...
YEŞİL SOĞANLI KRAKER
Malzemeler:
Yaklaşık 1.5 su bardağı un (10 yemek kaşığı veya 150 gram)
5-6 dal yeşil soğan (yoğunluğunu kendi damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz)
Çeyrek su bardağı süt (60 gram veya 7.5 yemek kaşığı)
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı maya
1 tatlı kaşığı susam (isteğe bağlı, çörekotu da tercih edebilirsiniz)
1 silme çay kaşığı kabartma tozu
YAPILIŞI:
Derin bir kap alın ve içerisine sütünüzü ekleyin.
Daha sonra ise erittiğiniz tereyağını koyun ve karıştırmaya başlayın.
Bu aşamada hamur kıvamına getirebilmek için içerisine unu, mayayı ve kabartma tozunu ekleyip yavaş yavaş karıştırın.
Hamur halini aldığında bir kenara alın ve bekleyin.
Yeşil soğanlarınızı yıkayın ve kök kısmını kesin.
Yeşil kısımlarını bir kesme tahtası üstünde minik minik doğramaya başlayın.
Doğradığınız yeşil soğanları hamurunuza ekleyin. Bu aşamada isterseniz tatlandırmak için içerisine susam da koyabilirsiniz.
Hamurunuzu yoğurup homojen bir kıvam elde etmeye çalışın.
Hamurunuzun üstünü bir streç film veya havluyla örtün ve dinlenmeye bırakın.
30 dakika kadar şişmesini ve mayalanmasını bekleyin.
Bir yağlı kağıt kesin ve tezgaha yerleştirin. Üzerine hamurunuzu koyun.
Daha sonra hamurun üzerini de bir yağlı kağıt ile örtün ve elinizle hafifçe üstüne bastırın.
Hamurunuzu yağlı kağıdın üzerinden oklava yardımıyla bastırın ve sonra yine oklava ile açmaya başlayın.
Hamurunuzu dikdörtgen şeklinde yayarak açın ve olabildiğince ince açmaya özen gösterin. Böylece krakerleriniz daha gevrek olacaktır, hamur olmayacaktır.
Hamurun üzerinde yağlı kağıdı bir kenara alın ancak atmayın. Bu sırada hamurunuzu bir bıçak yardımıyla küçük kare ya da dikdörtgen parçalara bölerek kesin.
Daha sonra her bir küçük hamurun üzerine 6 kez çatal batırarak şekil verin.
Bir kenara almış olduğunuz yağlı kağıdı bir fırın tepsisine serin ve üzerine tek tek hamur krakerlerinizi yavaşça yerleştirin.
Üzerlerine yumurta sürmenize gerek yok ancak isterseniz sürebilirsiniz. Yerleştirdiğiniz krakerleri 170 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.
Pişen krakerlerinizi fırından alın soğuması için bir kenara bırakın. Soğuyan krakerlerinizi bir kaba alıp servis yapabilirsiniz.
Bu tariften yaklaşık 16 kraker çıkıyor ancak isterseniz ölçüleri artırıp daha fazla kraker çıkartabilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Table Diary
Fotoğraf kaynakları: YouTube