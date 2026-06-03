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        Haberler Gündem ATK raporları tamamlandı, bazı isimlerde pozitif bulgu

        ATK raporları tamamlandı, bazı isimlerde pozitif bulgu tespit edildi

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan kan, idrar ve saç analizlerinin sonuçları açıklandı. Testlerde bazı isimlerin sonuçları negatif çıkarken, bazı kişilerde uyuşturucu madde kullanımına işaret eden bulgular tespit edildi

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 19:17 Güncelleme:
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        Test sonuçları belli oldu

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından testleri yapılan Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin ve Berkay Şahin’in kan, idrar ve saç analizlerinde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Söz konusu kişilerin test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

        POZİTİF BULGULAR

        Aynı soruşturma kapsamında testleri gerçekleştirilen Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar’ın ise kan, idrar ve saç analizlerinde pozitif bulgular tespit edildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        ATK raporlarına göre, Onur Tuna ile Özgür Deniz Cellat’ın testlerinde esrarın etken maddesine ait metabolitlerden “THC-COOH” (Tetrahidrokannabinolik Asit) saptandı. Zehra Hanzade Gürkanlar’ın analizlerinde ise kokain ve metabolitleri olarak belirtilen benzoilekgonin ve metilekgonin maddelerine rastlandığı kaydedildi.

        Soruşturmaya ilişkin adli süreç, elde edilen test sonuçları doğrultusunda savcılık tarafından yürütülmeye devam ediyor.

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