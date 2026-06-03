Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından testleri yapılan Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin ve Berkay Şahin’in kan, idrar ve saç analizlerinde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Söz konusu kişilerin test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

POZİTİF BULGULAR

Aynı soruşturma kapsamında testleri gerçekleştirilen Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar’ın ise kan, idrar ve saç analizlerinde pozitif bulgular tespit edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

ATK raporlarına göre, Onur Tuna ile Özgür Deniz Cellat’ın testlerinde esrarın etken maddesine ait metabolitlerden “THC-COOH” (Tetrahidrokannabinolik Asit) saptandı. Zehra Hanzade Gürkanlar’ın analizlerinde ise kokain ve metabolitleri olarak belirtilen benzoilekgonin ve metilekgonin maddelerine rastlandığı kaydedildi.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç, elde edilen test sonuçları doğrultusunda savcılık tarafından yürütülmeye devam ediyor.