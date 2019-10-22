Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta mücadelesinde Atletico Madrid'in konuğu Bayer Leverkusen'di.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta İspanyol ekibi, Morata'nın 78. dakikada attığı golle 1-0'lık galibiyete ulaştı.
Atletico bu sonuçla puanını 7 yaparken Leverkusen 3. maçından da puansız ayrıldı.
SHAKHTAR İLE DINAMO ZAGREB BERABERE
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, C Grubu mücadelesinde Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Shakhtar Donetsk'in gollerini 16. dakikada Yevhen Konoplyanka, 75. dakikada Dodo, Dinamo Zagreb'in gollerini 25. dakikada Dani Olmo ve 60. dakikada penaltıdan Mislav Orsic attı. Bu sonuçla iki takım da puanını 4'e çıkardı.
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