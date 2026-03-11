Canlı
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid: 5 - Tottenham: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Atletico Madrid: 5 - Tottenham: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol devi Atletico Madrid, evinde İngiliz temsilcisi Tottenham'ı 5-2 mağlup etti. Atletico Madrid'e çeyrek final yolunda avantajı getiren golleri Julian Alvarez (2), Marcos Llorente, Antoine Griezmann ve Robin Le Normand attı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü Tottenham'ın ev sahipliğinde oynanacak.

        Giriş: 11.03.2026 - 01:19
        A.Madrid, çeyrek final kapısını araladı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid ile Tottenham kozlarını paylaştı.

        Riyadh Air Metropolitano'da oynanan müsabakayı 5-2'lik skorla kazanan Atletico Madrid, çeyrek finale yükselme yolunda büyük bir avantaj elde etti.

        Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6'da Marcos Llorente, 14'te Antoine Griezmann, 15 ve 55'te Julian Alvarez, 22. dakikada Riyadh Air Metropolitano attı. İngiliz ekibinin gollerini ise 26'da Pedro Porro ile 76. dakikada Dominic Solanke kaydetti.

        İki takım arasındaki rövanş maçı, 18 Mart Çarşamba günü Tottenham'ın sahasında oynanacak.

