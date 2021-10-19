Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Atletico Madrid Liverpool maçı saat 22:00'de başlayacak...
ATL. MADRID LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçına sahne olacak Atletico Madrid Liverpool maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Atlético Madrid: Alejandro Iturbe, Navarro, Sergio, Javier Currás, Camara, Javier Boñar, Aitor Gismera, Pablo Barrios, Martín, El Jebari, Vilán
Liverpool: Davies, Bradley, Beck, Norris, Quansah, Koumetio, Stephenson, Morton, Musialowski, Woltman, Balagizi
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