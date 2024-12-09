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        Haberler Spor Futbol İspanya Atletico Madrid zirveye yaklaşıyor - Futbol Haberleri

        Atletico Madrid zirveye yaklaşıyor

        İspanya Laliga'da şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Sevilla'yı 4-3 mağlup ederek puanını 36'ya yükselten Atletico Madrid, 36 puandaki Real Madrid ile 38 puanla lider olan Barcelona'ya yaklaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 12:08 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:08
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        Atletico Madrid zirveye yaklaşıyor!
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        İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Sevilla'yı 4-3 mağlup eden Atletico Madrid, zirveye bir adım daha yaklaştı.

        Diego Simeone'nin öğrencileri, Sevilla galibiyetiyle birlikte ligde arka arkaya beşinci galibiyetini aldı.

        Atletico Madrid, bu süreçte; Las Palmas, Mallorca, Alaves, Valladolid ve Sevilla engellerini tek tek aştı.

        Atletico, bu galibiyetleriyle birlikte zirve yarışına da ortak oldu. Başkent temsilcisi, ligde 16 maç sonunda 35 puana ulaştı.

        La Liga'da üst üste kayıplar yaşayan lider Barcelona'nın 17 maçta 38 puanı bulunuyor. Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ise 16 maçta 36 puanla Barcelona'nın arkasında yer alıyor. Atletico Madrid ise 16 maçta 35 puanla iki takımın arasından ligde üçüncü sırada bulunuyor.

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