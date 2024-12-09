Atletico Madrid zirveye yaklaşıyor!

İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Sevilla'yı 4-3 mağlup eden Atletico Madrid, zirveye bir adım daha yaklaştı.

Diego Simeone'nin öğrencileri, Sevilla galibiyetiyle birlikte ligde arka arkaya beşinci galibiyetini aldı.

Atletico Madrid, bu süreçte; Las Palmas, Mallorca, Alaves, Valladolid ve Sevilla engellerini tek tek aştı.