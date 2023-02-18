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Atsu'da kahreden detay! O golü atmasaydı...

Yaşanan deprem felaketinde Hatay'daki rezidansta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Christian Atsu'nun trajik hikayesi sevenlerini kahretti. Ganalı futbolcunun son maçta attığı ve takımına galibiyeti getiren golü adeta sonu oldu...

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  • Christian Atsu'da kahreden detay! O golü atmasaydı...

    Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan 13 gün sonra acı haber geldi. 
  • Christian Atsu'da kahreden detay! O golü atmasaydı...

    Ganalı futbolcunun menajeri Murat Uzunmehmet, 31 yaşındaki ismin hayatını kaybettiğini açıkladı. 
  • Christian Atsu'da kahreden detay! O golü atmasaydı...

    Uzunmehmet, yaptığı açıklamada, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" dedi.
  • Christian Atsu'da kahreden detay! O golü atmasaydı...

    KAHREDEN AYRINTI ORTAYA ÇIKTI

    Hayatını kaybeden Atsu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan bir detay ise oyuncunun sevenlerini adeta kahretti. 
  • Christian Atsu'da kahreden detay! O golü atmasaydı...

    Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, Ganalı futbolcunun son maçta gol atmasaydı depreme yakalanmayacağını söyledi.
  • Christian Atsu'da kahreden detay! O golü atmasaydı...

    "YURT DIŞINA, AİLESİNİN YANINA GİDECEKTİ"

    Fatih İltek o olayı şu sözlerle anlattı: Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti.
  • Christian Atsu'da kahreden detay! O golü atmasaydı...

    "UÇAK BİLETİ VARDI AMA..."

    Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası. Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti.
  • Christian Atsu'da kahreden detay! O golü atmasaydı...

    "ATTIĞI GOLDEN SONRA 'BURADA KALAYIM' DEDİ"

    Yaşadığı çoşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu."

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya
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