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Haberler Otomobil
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Audi'nin McLaren'i satın alacağı iddia edildi

Volkswagen Grubu markalarında Audi'nin, Formula 1 yarışlarında boy gösteren İngiliz otomotiv üreticisi McLaren'in satın almak istediği iddia edildi. İngiliz otomotiv basının iddiasına göre, Volkswagen Grubu Audi'ye McLaren'i satın aldırarak Formula 1 yarışlarına erişimi hedefliyor. Konuya dair konuşan Audi sözcüsü, "Stratejik düşüncelerimizin bir parçası olarak, sürekli olarak çeşitli işbirliği fikirlerine bakıyoruz" dedi

Audi'nin McLaren'i satın alacağı iddia edildi
Reuters

Audi'nin McLaren Group'u satın alacağı söylentisi, gözleri Alman markaya çevirdi. Şirketten konuya dair yapılan açıklamada, işbirliği için sürekli olarak farklı fikirlere bakıldığı kaydedildi.

İngiliz basının ortaya attığı iddiaya dair konuşan Audi sözcüsü, "Stratejik düşüncelerimizin bir parçası olarak, sürekli olarak çeşitli işbirliği fikirlerine bakıyoruz" dedi.

Autocar'ın iddiasına göre, Volkswagen Grubu markalarından Audi İngiliz spor otomobil üreticisi McLaren'ı devralmak için görüşmeler yürütüyor.

McLaren'ın Formula 1 yarışlarındaki takımına atıfta bulunan kaynaklar, söz konusu satın alma gerçekleşirse Volkswagen Grubu'na Formula 1 yarışlarının kapısının açılacağını belirtiyor.

Öte yandan, McLaren ile bir diğer Alman üretici BMW'nin de ilgilendiği ileri sürülmüştü. Söz konusu iddianın sahibi olan Alman otomotiv yayını Automobilwoche, Audi ve BMW'nin İngiliz üretici McLaren'i satın almak için rekabet içinde olduklarını iddia etmiş, BMW bu iddiaları yalanlamıştı.

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