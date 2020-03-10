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Audi A3'e pet şişeden koltuk!

Volkswagen Grubu markalarından Audi, geçtiğimiz günlerde dördüncü neslini tanıttığı A3 modelinin koltuk döşemelerini pet şişeden ürettiğini duyurdu. Otomobilin koltuklarının yüzde 83'ünün pet şişelerin geri dönüşümünden elde edilen materyallerden oluştuğu açıklanırken, bu işlem için koltuk başına 1.5 litrelik 45 pet şişenin kullanıldığı belirtiliyor

Audi A3
HABERTURK.COM

Alman otomotiv üreticisi Audi, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni A3 modelinde, geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen koltuk döşemelerine yer verdiğini bildirdi.

Markadan yapılan açıklamada, otomobilin koltuk kumaşı olarak geri dönüştürülen malzemenin ise pet şişe olduğu kaydedildi.

 

Dördüncü nesil A3'te yer verilen koltuk döşemelerinin yüzde 83’ünün pet şişelerin geri dönüşümünden elde edilen materyallerden oluştuğu açıklanıyor.

Audi'nin üretim sürecinde, bir otomobilin koltuk döşemeleri için 1.5 litrelik 45 pet şişeden elde edilmiş geri dönüşüm materyali kullanılıyor.

Zemin döşemeleri için ise 62 pet şişenin kullanıldığı belirtiliyor.

Otomobilin iç mekanındaki yalıtım malzemeleri, şok emiciler ve bagaj zemini döşemeleri gibi yerlerde de geri dönüşümden elde edilen materyallerin kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

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