Aurora - Nacional Potosi maçı rakamları

Aurora ve Nacional Potosi, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. 1 puanlı Aurora 13. sırada bulunuyor, Nacional Potosi 8 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Aurora, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Nacional Potosi son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 441 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aurora kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Nacional Potosi sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Aurora önceki hafta Nacional Potosi mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Nacional Potosi ise Aurora karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Aurora, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Nacional Potosi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nacional Potosi, 6 gol atarken 10 gol yedi.

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