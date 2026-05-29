Automechanika’da hasar yönetiminin geleceğine ışık tutuldu

Otomotiv satış sonrası hizmetleri ve sigorta ekosisteminin önemli paydaşlarından RS Holding, Automechanika İstanbul kapsamında düzenlenen IBIS Konferansı’nda sektörün geleceğine yön veren başlıklara katkıda bulundu.

RS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, konferans kapsamında gerçekleştirilen “Sigorta eksperlerinin atanmasına ilişkin düzenlemeler ve hasar yönetim sürecine etkisi” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Sektördeki yeni düzenlemelerin etkileri, mevcut belirsizlikler ve önümüzdeki dönemde hasar yönetim süreçlerinde beklenen değişimlerin ele alındığı oturumun moderatörlüğünü Robert Snook üstlendi.

REKLAM

Panelde Ünal Ünaldı’nın yanı sıra Quick Sigorta CEO’su Eyüp Özsoy ile Sigorta Eksperleri Derneği ve SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem de konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, sigorta eksperlerinin atanmasına yönelik düzenlemelerin yalnızca eksperlik mesleği açısından değil; sigorta şirketleri, servis ağları, hasar onarım süreçleri ve nihai tüketici deneyimi açısından da kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Hasar dosyalarının doğru, hızlı ve tarafsız biçimde yönetilmesinin, sektörün güven ilişkisini doğrudan etkilediği ifade edildi.

"GÜVEN, ŞEFFAFLIK VE UZMANLIK AYNI MASADA BULUŞMALI"

RS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, sigorta ve otomotiv satış sonrası hizmetleri arasındaki ilişkinin her geçen yıl daha stratejik hale geldiğini belirterek, "Hasar yönetimi, artık yalnızca bir onarım süreci değil; sigorta şirketinden eksperine, servis ağından araç sahibine kadar tüm paydaşları ilgilendiren bütüncül bir deneyim alanı. Bu nedenle eksper atama süreçlerinde şeffaflık, objektiflik ve uzmanlık ilkelerinin güçlenmesi, sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Yeni düzenlemelerin sektörde daha ölçülebilir, izlenebilir ve standartları yüksek bir hasar yönetimi yapısına katkı sunabileceğini belirten Ünaldı, dijitalleşme ve veri odaklı süreç yönetiminin de önümüzdeki dönemin en önemli başlıkları arasında yer alacağını ifade etti.

Ünaldı, "Sigorta ekosisteminde tüm tarafların ortak hedefi, hasarın en doğru yöntemle, en doğru maliyetle ve en yüksek hizmet kalitesiyle yönetilmesi olmalı. Bu noktada eksperlerin bağımsızlığı, servis süreçlerinin teknik yeterliliği ve sigorta şirketlerinin operasyonel verimliliği birbirini tamamlayan unsurlar. Sektörün geleceği, bu paydaşların birlikte üreteceği ortak akıl ve güven ortamıyla şekillenecek" dedi.