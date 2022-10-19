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AUZEF sınav takvimi 2022-2023: AUZEF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları için geri sayım sürerken, Güz - Bahar Dönemi sınav tarihleri merak konusu oldu. Yeni eğitim öğretim yılı Ara Dönem (Vize) sınavları kasım ayında gerçekleşeceği bilinirken, sınavların nasıl ve nereden yapılacağını araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

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  • AUZEF sınav takvimi 2022-2023: AUZEF sınavları ne zaman, nasıl, nereden yapılacak?

    AUZEF sınav tarihleri son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği takdirde, 20 soru sorulmaktadır. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları için heyecanlı bekleyiş sürerken, AUZEF sınav takvimi öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki AUZEF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • AUZEF sınav takvimi 2022-2023: AUZEF sınavları ne zaman, nasıl, nereden yapılacak?

    AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

    Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

    Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

    Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023
  • AUZEF sınav takvimi 2022-2023: AUZEF sınavları ne zaman, nasıl, nereden yapılacak?

    AUZEF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

    AUZEF Bahar Dönemi sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.
  • AUZEF sınav takvimi 2022-2023: AUZEF sınavları ne zaman, nasıl, nereden yapılacak?

    AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

    AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika sınav süresi verilir. 
  • AUZEF sınav takvimi 2022-2023: AUZEF sınavları ne zaman, nasıl, nereden yapılacak?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/ yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir.

     

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