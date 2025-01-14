Ağrı'da av kotasını aşan 3 kişiye 128 bin lira ceza uygulandı
Ağrı'da av kotasını aşan 3 avcıya 128 bin lira ceza uygulandı
Giriş: 14.01.2025 - 16:17 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:17
Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan denetimlerde, av kotasını aşan 3 kişi tespit edildi. Ekipler, 3 avcıya kota aşımı nedeniyle toplam 128 bin lira ceza kesti.
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