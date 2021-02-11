Asıl adı Avalanche olan AVAX coin günün en çok aranılan kripto paralarından biri oldu. Prof Dr. Emin Gün Sirer'in kurucusu olduğu Ava Labs'in geliştirdiği bu kripto para 2021 genelinde yüzde 1850 yükseldi. Avalanche yüzde 87 yükselerek 4.2 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 20 kripto para arasına girdi.

AVALANCHE AVAX NEDİR?

Prof Dr. Emin Gün Sirer'in kurucusu olduğu Ava Labs'in geliştirdiği Avalanche ağının kripto parası Avalanche coin son 2021'in en dikkat çeken değer kazançlarından birisine imza attı.

Türkçe'de çığ anlamına gelen Avalanche (AVAX) 2021 yılında, 2.8 dolardan bugün itibarıyla 54.7 dolara kadar yükseldi ve 4.2 milyar dolarla, piyasa değeri bakımından en büyük 20 kripto para arasında girdi. Sene başından bu yana yüzde 1850 yükselen AVAX'ın son 1 aylık yükselişi ise yüzde 716 oldu.

Avalanche ağı merkeziyetsiz finansal varlıklar, finans uygulamaları ile kripto para işlem platformları ve hizmetler için güvenli, pratik ve ölçeklenebilen bir yapı sunmak amacıyla oluşturuldu. Sitesinde yer alan bilgilere göre geliştiriciler Avalanche üzerinden kolayca güçlü, güvenilir uygulamalar ve karmaşık kural setlerine sahip özel blokzincir ağları oluşturabiliyor.



Avalanche üzerinden işlemler 3 saniyenin altında neticelenebiliyor. Karşılaştırma açısından Ethereum'da bu süre ortalama 6 dakikayı buluyor. Bunun yanında Ava Labs, Avalanche'ın Bitcoin ve Ethereum'a göre çok daha enerji verimli olduğunu ifade ediyor.

AVAX COİN NASIL ALINIR?

AVAX Coin alabilmek için, Binance, Paribu, Huobi ve Bitfinex gibi uygulamalardan birine sahip olmanız gerekiyor. Akıllı telefonunuzdan tercih ettiğiniz uygulamayı indirebilirsiniz.

Avalanche Coin satın almak için ilk olarak borsaya TL bakiyesi atmak veya bunun yerine kullanılabilecek bir kripto para almak gerekiyor. Bunun için ilk önce Binance ana sayfasına girip, sol üstte yer alan “Kripto Al” seçeneğinden “Kredi/Banka Kartı” sekmesine tıklayın.

Açılan sekmede ne kadar TRY ile işlem yapmak istediğiniz seçip, Coin kısmından Tether’i yani USDT’yi işaretleyin.

USDT aldıktan sonra yine sol üstteki “Al-Sat” seçeneğini önizleyin “Klasik” sekmesine tıklayın.

Açılan kısımda sağ üstten USDT sekmesini seçerek, arama butonuna AVAX yazın ve altta açılan AVAX /USDT çiftini seçin.

Daha sonra ortadaki “AVAX AL” sekmesine gelip, almak istediğiniz miktarı girin.

İstediğiniz miktarı girin ve işleme onay vererek AVAX Coin alma işlemini tamamlayın.