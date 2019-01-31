Avlu 28. son bölümü izleyicisi ile bu akşam buluşacak. Hemen ardından Avlu yeni bölüm fragmanı geldi mi? Şeklindeki sorular sıkça araştırılmaya başlayacak. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicisi ekran başına toplamayı başaran Avlu dizisinde bu akşam Azra'nın tahliyesine şahit olacağız. Cezaevine veda ederken Deniz ile diyaloğu geceye damgasını vuracağa benziyor. Öte yandan Nihal müdür cinayetinde yeni gelişmeler ortaya çıkıyor.

AVLU 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünün ardından Avlu 29. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor. Avlu bu akşam Star TV ekranlarında saat 20.00'da olacak.

AVLU SON BÖLÜM NELER OLDU?

Azra, uzun zamandır heyecanla sonucunu beklediği mahkemeden yüzünde bir gülümseme ile döner. Artık özgürlüğünün kapıları aralanmıştır. Deniz ise kulağına fısıldanan bir haber ile büyük hayal kırıklığına uğrayacaktır. Nihal müdür cinayetindeki sürpriz gelişmeler Murat’ı büyük sarsıntıya uğratır. Bu esnada tekrar açılan arşivden Zerrin de kendi işine yarayacak yeni bilgiler elde edecektir.