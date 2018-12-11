AVM ciro endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 artarak 277 puana ulaştı.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi’nin ekim ayı sonuçları açıklandı.
Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Ekim döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 16,9 artış kaydederek 277 puana ulaştı. Metrekare verimliliğinde en yüksek artış bu ay da hipermarket kategorisinde yaşandı. Teknoloji ise en az artışın yaşandığı kategori oldu.
AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Ekim 2018’de İstanbul’da bin 334 TL, Anadolu’da 872 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ekim 2018’de bin 57 TL oldu.
- Ekimde metrekare verimliliğinde en yüksek artış hipermarkette
Ekim ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 27,9’luk artış kaydetti.
Geçen yılın ekim ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 25,2, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 17,7, yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 17,6, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 7,2 ve teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 3,9 artış gösterdi.
Ekim 2018 verileri bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3’lük bir azalış yaşandığı gözlemlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Hulusi Belgü, AVM Perakende Ciro Endeksinin her ay bir önceki yıla oranla artış göstermeye devam ediyor olmasının sektör için son derece memnuniyet verici olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Bayram alışverişleri ve okulların açılışı ile birlikte oldukça hareketli geçen ağustos ve eylül aylarından sonra AVM’lerdeki ziyaretçi sayılarında düşüş olması gayet normal karşıladığımız bir sonuç. Kategoriler bazında en yüksek artışın hipermarket kategorisinde yaşanması ekim ayında zorunlu ihtiyaçlara öncelik tanındığını gösteriyor. Teknoloji kategorisi ise her ne kadar en düşük artışın yaşandığı kategori olsa da bu kategori son dönemlerde metrekare verimliliğinin en fazla arttığı kategori.
Kasım ayında enflasyonla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve KDV indirimleri sonrası bu kategoride de daha yüksek artışlar göreceğimizi tahmin ediyoruz. Kasım ayında enflasyonun düşmesi ile perakendecilerin derin bir nefes aldıklarını düşünüyoruz. Diğer taraftan kiraların Türk Lirası’na dönmesiyle perakendeci ve alışveriş merkezi yatırımcıları arasında kur pazarlıklarının nihayete erdiğini ve indirim tartışmaların çok minimal kaldığını görüyoruz. Diğer taraftan yeni kanunla kararlaştırılan kurla birlikte tüm perakendecilerimizin ciddi bir indirim almış oldular. Bu durum perakendecilerimizin hem maliyetlerini olumlu etkileyecek hem de tüketiciye sunulan ürünlerde daha rekabetçi fiyat verebileceklerdir."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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