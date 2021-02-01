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Haberlerİş-YaşamAvrasya Tüneli'nde 10 lira zam
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Avrasya Tüneli geçiş ücretine 10 lira zam

Avrasya Tüneli geciş bedeli bugünden itibaren 10 lira zamlandı. Ocak ayın sonu itibarıyla 36.40 lira olan otomobil tek yön geçiş ücreti 46 liraya çıktı. Böylece git gel Avrasya Tüneli'nin müşterisine bir günlük maliyeti 92 TL oldu

Avrasya Tüneli'nde 10 lira zam
HABERTURK.COM

1 Ocak’ta köprü ve otoyollara yüzde 25 zam yapıldı. Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli’nde, bugün itibariyle yapılan zamla halen otomobiller için 36 TL 40 kuruş olan tek yön geçiş ücreti, 46 TL’ye çıktı. 54 TL 70 kuruş olan minibüs geçiş ücretinin de 69 TL’ye çıktı.

Avrasya Tüneli sitesinden yapılan açıklamada;

"1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlara yüzde 8 KDV dahildir." denildi

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