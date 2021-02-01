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1 Ocak’ta köprü ve otoyollara yüzde 25 zam yapıldı. Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli’nde, bugün itibariyle yapılan zamla halen otomobiller için 36 TL 40 kuruş olan tek yön geçiş ücreti, 46 TL’ye çıktı. 54 TL 70 kuruş olan minibüs geçiş ücretinin de 69 TL’ye çıktı.

Avrasya Tüneli sitesinden yapılan açıklamada;

"1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlara yüzde 8 KDV dahildir." denildi