Yavuz Sultan Selim- Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Devlet, bu projeleri üstlenen işletmelere, araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.

Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile otoyollarda geçiş ücretleri, yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında yenileniyor. Yeni geçiş ücretleri belirlenirken, dolar kurunun düzeyi önemli bir parametre olarak öne çıkıyor. Kur artışı, geçiş ücretlerine doğrudan yansıyor. Bu çerçevede, 1 Ocak’ta gerek kamunun gerekse de özel sektörün işlettiği köprü ve otoyollara yüzde 25 zam yapıldı.

AVRASYA İÇİN GERİ SAYIM

Avrasya Tüneli’nde, devlet ile işletmeci şirket arasında imzalanan sözleşme gereğince 1 Şubat’ta geçiş ücretleri artırılacak. Oran üzerinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Geçiş ücretlerinin, yüzde 26 dolayında artması bekleniyor.

Buna göre halen otomobiller için 36 TL 40 kuruş olan ücret, 46 TL’ye yükselecek. 54 TL 70 kuruş olan minibüs geçiş ücretinin de 69 TL’ye çıkacağı hesaplanıyor. (Dolar kuru 7 TL 41 kuruş dikkate alınarak hesaplandı.)

Yeni tarife, 1 Şubat 2021 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında uygulamada olacak.

Kaynaklar, Avrasya Tüneli’ni işleten şirketin, sözleşmede yer alan formüller ve parametreler uyarınca hesaplamalarını yaptığını ve Ulaştırma Bakanlığı’na sunduğunu kaydetti. Ulaştırma Bakanlığı ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü de geçiş ücretine ilişkin nihai gözden geçirmeleri yapıyor.

Eğer hesap edilen zam oranı ile Avrasya bileti adete uçak bileti gibi muamele görecek. Zira git gel Avrasya Tüneli'nin müşterisine bir günlük maliyet 92 TL'yi bulacak. 100 TL'nin altına fırsat biletleri de olduğu varsayılırsa Avrasya'nın günlük faturası neredeyse THY'nin yurtiçi bilet fiyatları ile yarışacak.