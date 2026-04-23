        Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

        Avrupa borsaları, günü karışık seyirle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 20:33 Güncelleme:
        Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 yükselerek 614,2 puana çıktı.

        Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 artışla 8.227,32 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 yükselerek 47.907,41 puandan kapandı.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederek 10.457,01 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16 azalarak 24.155,45 puan oldu.

        Avro/dolar paritesi, TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,01 düşüşle 1,17 oldu.

        Orta Doğu'daki savaşa ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

        Bölgede açıklanan bilançolara göre, Finlandiya merkezli Nokia'nın yılın ilk çeyreğindeki karı analistlerin beklentilerini de aşarak yıllık bazda yüzde 54 büyürken, kozmetik firması L'Oreal'in hisseleri de şirketin ilk çeyrek büyüme verilerinin ardından yüzde 9 değer kazandı.

        İngiltere'de Mart 2026 itibarıyla biten finansal yılda kamu borçlanması 20 milyar sterlin azalarak 132 milyar sterline geriledi.

        Öte yandan, Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının normal seviyesine göre yüzde 90'dan daha düşük seyretmesi nedeniyle, enerji krizinin etkileri ekonomilere yansımaya devam ediyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        İlk 11'ler belli oldu!
        Yurtta 23 Nisan coşkusu!
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        F.Bahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
