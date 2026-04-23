Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 yükselerek 614,2 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 artışla 8.227,32 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 yükselerek 47.907,41 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederek 10.457,01 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16 azalarak 24.155,45 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,01 düşüşle 1,17 oldu.

Orta Doğu'daki savaşa ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Bölgede açıklanan bilançolara göre, Finlandiya merkezli Nokia'nın yılın ilk çeyreğindeki karı analistlerin beklentilerini de aşarak yıllık bazda yüzde 54 büyürken, kozmetik firması L'Oreal'in hisseleri de şirketin ilk çeyrek büyüme verilerinin ardından yüzde 9 değer kazandı.

İngiltere'de Mart 2026 itibarıyla biten finansal yılda kamu borçlanması 20 milyar sterlin azalarak 132 milyar sterline geriledi.

Öte yandan, Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının normal seviyesine göre yüzde 90'dan daha düşük seyretmesi nedeniyle, enerji krizinin etkileri ekonomilere yansımaya devam ediyor.