Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Avrupa'da en çok Premier Lig'de kaleler şaştı

        Avrupa'da en çok Premier Lig'de kaleler şaştı

        İngiltere Premier Lig, Avrupa'nın öne çıkan 10 ligi arasında bu sezon kendi kalesine atılan gollerde açık ara zirvede yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 11:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da en çok Premier Lig'de kaleler şaştı!

        Bu sezon Avrupa'nın öne çıkan 10 ligi arasında oyuncuların kendi kalesine attığı goller dikkatlerden kaçmadı.

        İngiltere Premier Ligi, en fazla kendi kalesine gol atılan lig olarak 1. sırada yer alıyor.

        Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde kıtanın 5 büyük futbol organizasyonuna sahip İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde bu sezon şimdiye kadar kendi kalesine atılan gol sayıları dikkati çekiyor.

        UEFA sıralamasında Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan Premier Lig'de bu sezon 32 futbolcu kendi kalesine 35 gol attı.

        Wolverhampton'ın Kolombiyalı stoperi Yerson Mosquera, Nottingham Forest'tan Murillo, Burnley'nin Fransız stoperi Maxime Esteve, bu sezon topu ikişer kez kendi ağlarına gönderdi.

        TÜRKİYE'DE 21 GOL

        Süper Lig'de ise bu sezon şimdiye kadar 20 oyuncu kendi kalesini 21 kez havalandırdı.

        Trendyol Süper Lig takımları arasında en fazla kendi kalesine golü, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (4 gol) ve Zecorner Kayserispor (3 gol) gördü.

        Dört büyükler arasında bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da futbolcular, kendi kalelerine birer gol attı.

        FRANSA LİGUE 1'DE 21 GOL

        Fransa Ligue 1'de bu sezon kendi kalesine 21 gol atıldı.

        İspanya LaLiga, Portekiz Liga ve Hollanda Eredivisie'de bu sezon takımlar kendi kalesinde 20'şer gol gördü.

        Almanya Bundesliga ve Belçika Jupiler Pro'da ise kendi kalesine 19'ar gol kaydedildi.

        Avrupa'nın 2025/26 sezonunda en büyük 10 ligde kendi kalesine atılan gol sayıları şu şekilde:

        Ülke ve Ligi Lig Kendi kalesine atılan gol
        İngiltere Premier Lig 35
        Türkiye Süper Lig 21
        Fransa Ligue 1 21
        Portekiz Liga 20
        Hollanda Eredivisie 20
        İspanya LaLiga 20
        Belçika Jupiler Pro 19
        Almanya Bundesliga 19
        İtalya Serie A 18
        Çekya Chance Liga 16
        Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: Yaralılar var

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Yaralıların olduğu öne sürülen olayda, bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?