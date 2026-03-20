        Avrupa'da faiz artışı sinyali - İş-Yaşam Haberleri

        Avrupa'da faiz artışı sinyali

        Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin enflasyon risklerini artırması durumunda, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) nisan ayındaki toplantıda faiz artışına gidebileceği sinyalini verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 15:30
        Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikasında "bekle-gör" stratejisini sürdürse de Orta Doğu’daki gerilimin ekonomik yansımalarının nisan ayında radikal bir rota değişikliğine yol açabileceği belirtiliyor.

        ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Nagel, Bloomberg'e verdiği röportajda enflasyon risklerinin artması durumunda faiz artışına yeşil ışık yaktı. Nagel, Orta Doğu'da artan askeri çatışmaların orta vadeli enflasyon görünümünü bozabileceği uyarısında bulundu.

        Enflasyon beklentilerinin kalıcı olarak yükselmesi durumunda daha kısıtlayıcı bir para politikası izlenmesinin zorunlu hale gelebileceğini belirten Nagel, "Bu konuda daha güvenilir verilere, altı hafta sonraki ECB Yönetim Konseyi toplantısında sahip olmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Nagel, 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan fiyat baskılarının ECB tarafından uzun süre görmezden gelindiğini ve bunun sonucunda enflasyonun yüzde 10'un üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştığını hatırlattı.

        Mevcut durumda ECB'nin "daha iyi bir başlangıç noktasında" olduğunu vurgulayan Nagel, geçmiş tecrübelerin mevcut kriz yönetiminde kilit rol oynayacağını ifade etti.

        Para politikasında sıkılaştırma yanlısı duruşuyla bilinen ve uzman çevrelerce "şahin" olarak tanımlanan Nagel’in bu açıklamaları, piyasalarda faiz artış ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

        ECB, dün Orta Doğu'daki savaş nedeniyle hızla tırmanan enerji fiyatlarına rağmen üç temel politika faizini değiştirmeyerek piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

        Bankanın karar metninde, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği petrol fiyatlarındaki şokun enflasyon üzerinde kısa vadede "belirgin" bir etki yaratacağı uyarısı yapıldı.

        Avrupa basınına göre, Orta Doğu'da tansiyon düşmediği takdirde, nisan sonundaki toplantıda faiz artışı konusunun masaya yatırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        ECB uzmanlarının 11 Mart tarihli baz senaryosunda, Avro Bölgesi için enflasyon tahminleri 2026 için yüzde 2,6, 2027 için yüzde 2 ve 2028 için yüzde 2,1 olarak belirlenmişti. Ancak Orta Doğu'da çatışmalarda enerji altyapısının hedef alınması ve Körfez'deki arz güvenliğinin sarsılmasıyla bu tahminlerin geçerliliğini yitirdiği değerlendiriliyor.

        Bankanın hazırladığı daha karamsar bir senaryoda ise enerji fiyatlarındaki baskının sürmesi durumunda enflasyonun 2027'nin ilk çeyreğinde yüzde 6,3'e yükselebileceği ve ekonominin resesyona sürüklenebileceği öngörülüyor.

        ECB, süreci veri odaklı yöneteceğini ve önceden taahhüt edilmiş bir faiz politikasına bağlı kalmayacağını yineleyerek belirsizliğe karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

