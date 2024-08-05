Avrupa kupalarında rakipler belli oluyor!
Avrupa kupalarında play-off turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ve Lille'i elemesi halinde Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi durumunda Trabzonspor'un muhtemel rakibi belirlenecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise Iberia'yı geçmesi halinde Başakşehir'in muhtemel rakibi netleşecek.
Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı bugün yaşanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ve Lille'i elemesi halinde play-off'a kalacak Fenerbahçe'nin rakibi saat 13.00'te belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi halinde yoluna devam edecek olan Trabzonspor'un rakibi ise saat 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek.
3. eleme turunda Iberia'yı geçmesi halinde Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi de 15.00'te belli olacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Dinamo Zagreb
Kızılyıldız
Young Boys
Malmö - PAOK galibi
Midtjylland - Ferencvaros galibi
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Slavia Prag - Union SG galibi
Dinamo Kiev - Rangers galibi
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax galibi
Partizan - Lugano galibi
Karabağ - Ludogorets mağlubu
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Braga - Servette galibi
Molde - Cercle Brugge galibi
Kryvbas KR - Viktoria Plzen galibi
Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Maribor - Vojvodina galibi
Trnava - Wisla Krakow galibi
Paks - Mornar galibi
St Partick's Athletic - Sabah galibi
Braga - Sevette mağlubu