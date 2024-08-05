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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Avrupa kupalarında rakipler belli oluyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir - Futbol Haberleri

        Avrupa kupalarında rakipler belli oluyor!

        Avrupa kupalarında play-off turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ve Lille'i elemesi halinde Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi durumunda Trabzonspor'un muhtemel rakibi belirlenecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise Iberia'yı geçmesi halinde Başakşehir'in muhtemel rakibi netleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 09:42 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:25
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        Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı bugün yaşanacak.

        2

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ve Lille'i elemesi halinde play-off'a kalacak Fenerbahçe'nin rakibi saat 13.00'te belli olacak.

        3

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi halinde yoluna devam edecek olan Trabzonspor'un rakibi ise saat 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek.

        4

        3. eleme turunda Iberia'yı geçmesi halinde Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi de 15.00'te belli olacak.

        5

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Dinamo Zagreb

        Kızılyıldız

        Young Boys

        Malmö - PAOK galibi

        Midtjylland - Ferencvaros galibi

        6

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Slavia Prag - Union SG galibi

        Dinamo Kiev - Rangers galibi

        7

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Anderlecht

        Panathinaikos - Ajax galibi

        Partizan - Lugano galibi

        Karabağ - Ludogorets mağlubu

        8

        TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Braga - Servette galibi

        Molde - Cercle Brugge galibi

        Kryvbas KR - Viktoria Plzen galibi

        Midtjylland - Ferencvaros mağlubu

        9

        BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Maribor - Vojvodina galibi

        Trnava - Wisla Krakow galibi

        Paks - Mornar galibi

        St Partick's Athletic - Sabah galibi

        Braga - Sevette mağlubu

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