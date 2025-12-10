Habertürk
        Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı - Futbol Haberleri

        Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı

        UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak.

        Giriş: 10.12.2025 - 10:37 Güncelleme: 10.12.2025 - 10:37
        Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı!
        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlıyor.

        Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann'a konuk olacak. Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

        Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

        20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya)

        20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Rangers (İskoçya)

        20.45 Young Boys (İsviçre)-Lille (Fransa)

        20.45 Midtjylland (Danimarka)-Genk (Belçika)

        20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-PAOK (Yunanistan)

        20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

        20.45 Nice (Fransa)-Braga (Portekiz)

        20.45 Stuttgart (Almanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

        20.45 Utrecht (Hollanda)-Nottingham Forest (İngiltere)

        23.00 Porto (Portekiz)-Malmö (İsveç)

        23.00 Lyon (Fransa)-Go Ahead Eagles (Hollanda)

        23.00 Celtic (İskoçya)-Roma (İtalya)

        23.00 Basel (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere)

        23.00 Freiburg (Almanya)-Salzburg (Avusturya)

        23.00 FCSB (Romanya)-Feyenoord (Hollanda)

        23.00 Celta Vigo (İspanya)-Bologna (İtalya)

        23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

        23.00 Brann (Norveç)-Fenerbahçe

