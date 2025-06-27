Avrupa'nın gözdesi Romulo!

Avrupa'da yaz transfer döneminde Göztepe'nin yıldız golcüsü Romulo Cardoso transferin gözde isimleri arasında yer alıyor. Süper Lig'deki İzmir ekibi Göztepe, yıldız golcüsü Romulo için gelen rekor düzeyde teklifleri bir bir reddediyor.

Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki oyuncu için önce Alman ekibi Leipzig 12 milyon euro resmi teklif getirdi. Göztepe yönetimi bu teklife geri dönüş dahi yapmadı. Haftalar sonra Leipzig teklifini revize etti ve bedeli 16,5 milyon euro olarak belirledi.

Göztepe'nin futbol şubesini 3 yıl önce devralan İngiltere merkezli spor yatırımları şirketi Sport Republic, Leipzig'e dönüş yaptı ve bedeli yeterli bulmadığını iletti. Son olarak İngilizlerin devreye girdiği iddia edildi. Premier Lig ekibi Fulham, Romulo için 16 milyon Euro bonservis artı bonuslarla kapıyı çaldı. Ancak şirket bu teklife de olumlu yaklaşmadı. Avrupa'da golcü transfer piyasasını yakından takip eden yönetim, daha önce 15 milyon Euro'dan fazla değer biçtiği golcü için gözünü 20 milyon Euro, yani güncel kurla Türk Lirası bazında 935 milyon TL ve üzeri tekliflere çevirdi.