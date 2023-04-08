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Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Hale Caneroğlu’nun pozuna yorum yağdı!

Gülse Birsel’in yazdığı ve bir dönemin efsane komedi dizilerinden Avrupa Yakası’nda Yaprak karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Hale Caneroğlu, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı. Ünlü oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.

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  • Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Hale Caneroğlu’nun pozuna yorum yağdı!

    ATV ekranlarında yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kitleyen Avrupa Yakası adlı dizide derginin çılgın editörü Yaprak karakterini canlandıran oyuncu Hale Caneroğlu'nun yıllar sonraki hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun değişimini görenler gözlerine inanamadı.
  • Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Hale Caneroğlu’nun pozuna yorum yağdı!

    2013 yılında Özgür Fidanoğlu ile evlenen ve bu evliliğinden Arya adını verdikleri bir kızı olan Hale Caneroğlu, oyunculuğu bırakarak kendisine farklı bir kariyer yolu çizdi.
  • Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Hale Caneroğlu’nun pozuna yorum yağdı!

    Bir dönem albüm çıkaran Hale Caneroğlu, şimdilerde yazarlık, eğitmenlik, ve çeşitli organizasyonlarda motivasyon konuşmacılığı yapıyor.
  • Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Hale Caneroğlu’nun pozuna yorum yağdı!

    144 bin takipçisinin olduğu sosyal medyasını oldukça aktif kullanan Hale Caneroğlu, hem iş hayatından hem özel hayatından anlarını sevenleriyle paylaşıyor.
  • Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Hale Caneroğlu’nun pozuna yorum yağdı!

    İşte yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncu Hale Caneroğlu'nun son hali...
  • Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Hale Caneroğlu’nun pozuna yorum yağdı!
  • Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Hale Caneroğlu’nun pozuna yorum yağdı!
  • Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Hale Caneroğlu’nun pozuna yorum yağdı!
  • Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Hale Caneroğlu’nun pozuna yorum yağdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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