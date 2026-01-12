Habertürk
        Avrupa'da yılın otomobili yeni CLA oldu - Otomobil Haberleri

        Avrupa’da yılın otomobili yeni CLA oldu

        Avrupa'da yılın otomobili seçimi tamamlandı. Brüksel Otomobil Fuarı'nda düzenlenen törende "2026 Yılın Otomobili" ödülünün sahibi yeni Mercedes-Benz CLA oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 17:52 Güncelleme: 12.01.2026 - 17:52
        Avrupa'da yılın otomobili yeni CLA oldu
        Yeni Mercedes-Benz CLA, Avrupa'da yılın otomobili seçildi. Alman model, Belçika’daki Brüksel Otomobil Fuarı’nda düzenlenen törende Avrupa’da Yılın Otomobili jürisi tarafından “2026 Yılın Otomobili” ödülüne hak kazandı.

        Bu uluslararası ödül, 23 ülkeden 60 otomotiv gazetecisi tarafından verildi. CLA, 34 yeni model ve altı finalist arasından 320 puanla öne çıkarak bu ödüle hak kazandı.

        Yeni nesil MBUX ile donatılan CLA, 250+ elektrikli versiyonunda 792 kilometreye kadar menzil değeri sunuyor. Şarja ihtiyacı olması halinde ise, 800V teknolojisi sayesinde 10 dakikada 325 km’ye kadar mesafe kat edebilecek şekilde şarj edilebiliyor.

        Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında Avrupa’da ve Türkiye’de satışa sunulan ve yakında ABD ve birçok ülkede piyasaya çıkacak CLA, 2026’nın ikinci yarısına kadar tüm siparişleri doldurdu.

        Yeni CLA’nın “2026 Yılın Otomobili” ödülü almasının Mercedes-Benz için gurur verici bir an olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, "Avrupa’nın dört bir yanından jüri üyeleri, müşterilerimizden duyduklarımızı doğruladı; CLA oyunun kurallarını değiştiren, olağanüstü verimlilik ve zahmetsiz zekâ sunan bir model" dedi.

        Yürekleri ısıtan görüntüler: Polis kalkanı bebeği ve annesini fırtınadan böyle korudu

         İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan anne ve bebeği, yağmur ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayınca yardımlarına o sırada nöbet tutan Çevik Kuvvet Polisi koştu. Polisin anne ve bebeğinin etrafında kalkan olduğu anlar kameraya yansıdı.

