Avrupa’da yılın otomobili yeni CLA oldu

Yeni Mercedes-Benz CLA, Avrupa'da yılın otomobili seçildi. Alman model, Belçika’daki Brüksel Otomobil Fuarı’nda düzenlenen törende Avrupa’da Yılın Otomobili jürisi tarafından “2026 Yılın Otomobili” ödülüne hak kazandı.

Bu uluslararası ödül, 23 ülkeden 60 otomotiv gazetecisi tarafından verildi. CLA, 34 yeni model ve altı finalist arasından 320 puanla öne çıkarak bu ödüle hak kazandı.

Yeni nesil MBUX ile donatılan CLA, 250+ elektrikli versiyonunda 792 kilometreye kadar menzil değeri sunuyor. Şarja ihtiyacı olması halinde ise, 800V teknolojisi sayesinde 10 dakikada 325 km’ye kadar mesafe kat edebilecek şekilde şarj edilebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında Avrupa’da ve Türkiye’de satışa sunulan ve yakında ABD ve birçok ülkede piyasaya çıkacak CLA, 2026’nın ikinci yarısına kadar tüm siparişleri doldurdu.

Yeni CLA’nın “2026 Yılın Otomobili” ödülü almasının Mercedes-Benz için gurur verici bir an olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, "Avrupa’nın dört bir yanından jüri üyeleri, müşterilerimizden duyduklarımızı doğruladı; CLA oyunun kurallarını değiştiren, olağanüstü verimlilik ve zahmetsiz zekâ sunan bir model" dedi.