Avustralya Açık'ta Alcaraz, Djokovic ve Sabalenka üçüncü tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic ve Belaruslu Aryna Sabalenka, üçüncü tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın dördüncü gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde 4 kez grand slam şampiyonu Carlos Alcaraz (3 numaralı seribaşı), Japon raket Yoshihito Nishioka'yı 6-0, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek üçüncü tura adını yazdırdı.

Kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Sırp Novak Djokovic (7) ise Portekizli rakibi Jaime Faria'yı 6-1, 6-7, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek üçüncü tura çıktı.

SABALENKA, ÜÇÜNCÜ TURDA

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, İspanyol raket Jessica Bouzas Maneiro'yu 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi.

ABD'li Jessica Pegula (7) ise Belçikalı rakibi Elise Mertens'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi ve üçüncü tura adını yazdırdı.

Çinli raket Qinwen Zheng (5) ise Alman tenisçi Laura Siegemund'a 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti.