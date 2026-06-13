Avusturya, teknik direktör Ralf Rangnick'in sözleşmesini uzattı
Avusturya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Ralf Rangnick'in sözleşmesini 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sonuna kadar uzattı.
Giriş: 13 Haziran 2026 - 22:35 Güncelleme:
Avusturya Milli Takımı'nda teknik direktör Ralf Rangnick'in sözleşmesi 2028'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatıldı.
Avusturya Futbol Federasyonu'nun açıklamasında federasyon yönetim kurulunun, uzun süredir devam eden güvene dayalı görüşmelerin ardından 67 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini oy birliğiyle uzattığı kaydedildi.
Avusturya Milli Takımı'nı 2022 yılından bu yana çalıştıran Rangnick, 46 maçta 28 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti.
Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, Cezayir ve Ürdün ile J Grubu'nda yer alıyor.
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