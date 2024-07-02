Ay Lav Yu filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Ay Lav Yu filmi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Ay Lav Yu filmi 2 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Sermiyan Midyat'ın üstlendiği film 2010 yılında vizyona girmiştir. Filmi kaçıran yeniden izlemek isteyenler için, Ay Lav Yu filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Ay Lav Yu filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Ay Lav Yu filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Sermiyan Midyat, Steve Guttenberg ve Mariel Hemingway'in paylaştığı film, komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Ay Lav Yu filminin konusu nedir? Ay Lav Yu filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Ay Lav Yu filmi konusu ve oyuncuları...
AY LAV YUFİLMİ KONUSU NEDİR?
Tinne Köyü’nün muhtarı Yusuf Ağa, resmi olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim’i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. Papaz Hana, İbrahim’i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır.
İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica’yla birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü, Kürt genci İbrahim ve Amerikalı Jessica’nın vatanı olabilecek midir?
AY LAV YU OYUNCULARI KİMLER?
Steve Guttenberg - Christopher
Mariel Hemingway - Pamela
Katie Gill - Jessica
Josh Folan - Danny
Fadik Sevin Atasoy - Zişan
Sermiyan Midyat - İbrahim
Meray Ülgen - Yusuf
Ayça Damgacı - Fehime
Ayşe Nil Şamlıoğlu - Xate
Muhammed Cangören - Papaz Hana
Erdoğan Tuncel - Ubeyd
Burak Okçuoğlu - Bıra
Cengiz Bozkurt - Seyido
Nazlı Tosunoğlu - Gule
Şener Kökkaya - Pehçet
Bahar Ün - Sultan
Aziz İzzet Biçici - İşportacı
Hakan Karsak - Jandarma Komutanı
AY LAV YU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Yerli komedi filmi Hasankeyf, Nurlu, İzbırak, Midyat ve İstanbul'da çekildi.