Ayaklarınızı sirkeli suda bekletin sonra ne olduğunu görün!

Ayak banyosu yaparken genel rutin ayaklarınızı ılık su ve tuz, yağ veya sabun gibi diğer bileşenlerle dolu bir kaba batırmayı içerir. Ayaklarını yıkamak rahatlatıcıdır ve sağlık açısından oldukça faydalı olabilir. Ayak banyoları genellikle uzun bir günün ardından rahatlamak ve gevşemek veya ağrıyan, yorgun ayakları yatıştırmak için kullanılır. Ayak banyosu yapmak da gerçekten ucuz ve kolaydır, çünkü evde zaten gerekli ekipmana sahipsiniz!