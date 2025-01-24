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        Haberler Bilgi Magazin Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aybüke Yalçın kimdir?

        Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi konusu ve oyuncu kadrosu

        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi 24 Ocak Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği filmin senaryosu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur tarafından kaleme alındı. İşte Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 19:12 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:21
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        Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi bu akşam sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Öğretmen Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de 22 yaşındayken Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK teröristlerce şehit edilmişti. Yalçın'ın hayatı 24 Kasım 2023 yılında beyaz perdeye aktarıldı. Peki, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben ne zamna çekildi?" İşte detaylar...

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        AYBÜKE ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Aybüke: "Öğretmen Oldum Ben!", 9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesini konu alan sinema filmidir.

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        AYBÜKE ÖĞRETMEN OLDUM BEN OYUNCULARI

        Nihayet Şahin - Aybüke Yalçın

        Engin Hepileri - Kaymakam

        Cansel Elçin

        Murat Han

        Turgay Tanülkü

        Zeynep Kankonde - Zeynep Yalçın

        Caner Kurtaran - Sadık Yalçın

        Aslıhan Kapanşahin

        Gizem Arıkan - Tuğçe

        Ahmet Eren Yıldız

        Aysima Zeynep Erişir - Aybüke Yalçın'ın küçüklüğü

        Buse Pehlivan

        Doğukan Çevik

        Ercüment Çırak

        Gülşah Yavuz

        Musab Doğan

        Mustafa Keser

        Necib Karakaya

        Onur Yenidünya

        Uluç Avcı

        Zeliha Kendirci

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        ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

        3 Eylül 1994 tarihinde Çorum'un Osmancık ilçesinde doğdu. Körfez Anadolu Lisesinden mezun oldu. Bu dönemde Edremit Kültür ve Sanat Derneğinde müzik eğitimi aldı. Sonrasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesindeki Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine atandı. Aynı zamanda izci lideriydi.

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