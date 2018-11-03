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* Sosyal medya beni defalarca öldürdü. Öyle çok öldürdüler ki gerçekten ölsem artık kimse inanmayacak. Bunlar da bir çeşit ruh hastası. Bunu yapanlara artık “Niye yapıyorsunuz?” diyemiyorum, yalan makinesi gibiler. Ama şu kanser haberi çok saçmaydı. Kız kardeşim neredeyse kalp krizi geçirecekmiş. Bunlar ayıp şeyler. Kaldı ki ben sekiz sene evvel gırtlak kanseri olup atlattım. Ama ölmedim işte.